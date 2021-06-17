Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Это скандал! Клава Кока кинула пирог в лицо Моргенштерну

Там, где ступила нога Моргенштерна, определённо будут какой-то эпатаж и сумасшедшие выходки!

Это золотое правило подтверждается каждый раз, когда хайповый исполнитель совершает публичный выход. Чего стоят его появление в суде в чёрных траурных одеждах и скандальный приход на премию «Муз-ТВ», на которую, мало того, что Морген пришел в «половинчатом» пиджаке, так ещё и устроил дичайший скандал, обвинив организаторов в продажности и выразив свои эмоции добротным матом.

Проведя время с Клавой Кокой артист также не забыл «замутить» что-то неординарное и добровольно подставил свое лицо под ягодный пирог, который певица хотела кинуть в исполнителя. И, да, это произошло! Клава запустила им в Моргена, но, за него можно не переживать, ведь перед «полётом» пирога он успел открыть рот, чтобы хотя бы пара ягод залетела в нужное место. Кстати, зачем все это? Снова, как выразились юзеры сети, «неадекват без причины»? Нет, таким образом Клава и Морген отпраздновали 100 млн просмотров на совместном клипе на YouTube, который, к слову, вышел еще в декабре 2019 г. «С праздником, друзья. Смотрите клип», — высказался довольный Моргенштерн, откусывая большой кусок сладкого пирога.

[media=https://www.instagram.com/p/CQMPBH7Ny7d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Это скандал! Клава Кока кинула пирог в лицо Моргенштерну появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Семик 17 июня 2021 года
Семик 17 июня 2021 года
Депутат от "Слуги народа" инсценировал собственное похищение из-за проблем с налоговой
Депутат от "Слуги народа" инсценировал собственное похищение из-за
Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова и другие на открытии фестиваля уличного кино
Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова и другие на открытии фестиваля
«Артек» празднует свое 96-летие
«Артек» празднует свое 96-летие
В хабаровских центрах «IT-куб» и технопарках «Кванториум» стартовал набор школьников на новый учебный год
В хабаровских центрах «IT-куб» и технопарках «Кванториум» стартовал
"Корчился от боли на асфальте": экс-солиста "Лесоповала" вырубили хозяева гостиницы в Сочи
"Корчился от боли на асфальте": экс-солиста "Лесоповала" вырубили
Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества
Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества
Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards
Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии
BTS рассказали о преследовании
BTS рассказали о преследовании
В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ
В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ
В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания
В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания
В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч молодых деревьев
В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч

Топ на сегодня

Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных лагерях
Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных
Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке
Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала прощальное письмо
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала
В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей Просвещения
В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей

Еще по теме

Чья озвучка круче: Инстасамка VS Клава Кока?
«Ущербная Клава Кока»: Арбенина раскритиковала «Муз-ТВ»
«Я не ухожу из Black Star»: Клава Кока опровергла слухи об увольнении с лейбла
Клава Кока перепела хит группы Little Big на русском языке