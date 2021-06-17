Это скандал! Клава Кока кинула пирог в лицо Моргенштерну

Анастасия Иванова

Там, где ступила нога Моргенштерна, определённо будут какой-то эпатаж и сумасшедшие выходки!

Это золотое правило подтверждается каждый раз, когда хайповый исполнитель совершает публичный выход. Чего стоят его появление в суде в чёрных траурных одеждах и скандальный приход на премию «Муз-ТВ», на которую, мало того, что Морген пришел в «половинчатом» пиджаке, так ещё и устроил дичайший скандал, обвинив организаторов в продажности и выразив свои эмоции добротным матом.

Проведя время с Клавой Кокой артист также не забыл «замутить» что-то неординарное и добровольно подставил свое лицо под ягодный пирог, который певица хотела кинуть в исполнителя. И, да, это произошло! Клава запустила им в Моргена, но, за него можно не переживать, ведь перед «полётом» пирога он успел открыть рот, чтобы хотя бы пара ягод залетела в нужное место. Кстати, зачем все это? Снова, как выразились юзеры сети, «неадекват без причины»? Нет, таким образом Клава и Морген отпраздновали 100 млн просмотров на совместном клипе на YouTube, который, к слову, вышел еще в декабре 2019 г. «С праздником, друзья. Смотрите клип», — высказался довольный Моргенштерн, откусывая большой кусок сладкого пирога.

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