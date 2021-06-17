Кабмин выделяет более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет – Михаил Мишустин

Анастасия Иванова

Правительство Российской Федерации выделяет дополнительно более 55 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Об этом он заявил на заседании Правительства Российской Федерации.

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет, им ежемесячно предоставляется денежная выплата, сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам рублей, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», – сказал Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент в послании Федеральному Собранию поручил сделать такую поддержку еще более адресной.

«Поэтому были усовершенствованы правила предоставления пособия, теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», – заявил председатель Правительства Российской Федерации.

Михаил Мишустин добавил, что «это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию».

