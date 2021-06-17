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"Корчился от боли на асфальте": экс-солиста "Лесоповала" вырубили хозяева гостиницы в Сочи

"Корчился от боли на асфальте": экс-солиста "Лесоповала" вырубили хозяева гостиницы в Сочи

53-летний экс-участник группы "Лесоповал" Руслан Казанцев пожаловался на нападение. Музыкант получил сотрясение головного мозга и перелом, сообщает "Рен ТВ".

Скандал разгорелся 13 июня в доме, в котором Руслан Казанцев снимал жилье в Сочи. Хозяева данной гостиницы стали предъявлять артисту претензии относительно его поведения, но сам он утверждает, что вел себя тихо. В конце концов Казанцев в грубой форме ответил скандалящей хозяйке и отправился в магазин с другом. Однако по возвращении его ожидал супруг женщины. 

"Он начал с таких слов: "Я муж этой женщины. Кто ее оскорбил? Слышь, ты, щенок!" Ни здравствуйте, ни до свидания. На что я ему сказал: "Мужчина, извините, вы меня видите в первый раз, не поздоровались, ничего. Что это за отношение?!" Как только я это сказал, сзади меня слева стоял его сын, и вот этот человек меня очень сильно ударил исподтишка в левую часть лица, в результате чего я потерял сознание <...> Пока я корчился от боли на асфальте, эти люди надо мной смеялись и издевались, придумывая сказки о том, что меня скинули с балкона, что это я сам споткнулся и упал", — рассказал артист.

После случившегося у Руслана Казанцева диагностировали сотрясение головного мозга, перелом челюстно-орбитального комплекса и другие повреждения. Скорее всего, музыканту потребуется операция.

Экс-солист "Лесоповала" теперь собирается обратиться в суд, чтобы привлечь к ответственности хозяев гостиницы. Также музыкант пожаловался, что в данном доме комнаты сдавались незаконно.

"Московский комсомолец" отмечает, что в настоящее время Руслан Казанцев находится в больнице.

"Приехала скорая, отвезла в больницу, где сделали все нужные анализы и исследования. Муж вчера и сегодня лежал на капельнице. Кормят его через катетер. Скорее всего, завтра будут делать операцию на челюсть, и сказали, что, возможно, будут вставлять пластину. Сегодня должен подойти следователь, чтобы успеть взять показания до операции", — рассказала супруга музыканта Юлия.

Как писал NEWSTES, ранее директор МакSим откровенно рассказала о состоянии госпитализированной певицы.

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По материалам: uposters.ru

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