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Кружковое движение НТИ и Университет Иннополис представили итоги исследования оборудования для кружков робототехники

Кружковое движение НТИ и Университет Иннополис представили итоги исследования оборудования для кружков робототехники

Кружковое движение НТИ и Университет Иннополис представили итоги первого исследования технологических продуктов для кружков робототехники, сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Эксперты разработали методику оценивания и процедуру тестирования, результаты которых позволяют кружку выбрать тот или иной набор для подготовки и участия школьников в инженерных соревнованиях.

В первый итоговый сборник вошли результаты оценки 11 наборов разных направлений робототехники. В числе первых протестированных комплектов – комплекс для изучения Robot Operating System на основе TurtleBro, набор-конструктор «Юный нейромоделист» Bitronics Lab, геоскан «Пионер», набор «Динамика ЙоТик М1», кибернетический конструктор TRIK, набор Амперка «Драгстер», Lego Mindstorms EV3, образовательный робототехнический конструктор VEХ IQ, металлический образовательный робототехнический конструктор VEX EDR, набор для сборки и программирования квадрокоптеров COEX «Клевер 4», Lego Spike Prime.

Единая процедура оценивания оборудования состояла из девяти этапов, в ходе которых эксперты проверяли комплектность и качество изготовления деталей, инструкции и методики, входящие в набор, обновления методик и информации на сайте продукта, обновления прошивок и ПО на сайте технической поддержки. Также специалисты проходили уроки и решали упражнения, описанные в инструкциях и рекомендациях, искали открытую информацию об оборудовании, его распространенности и применении на занятиях и для подготовки к соревнованиям, собирали информацию от организаторов соревнований по применению на них данных наборов.

«С этого сборника мы начинаем большую, сложную и открытую для всех партнеров работу по систематизации лучших практик и инструментов организации технологических кружков, которая в будущем может вырасти в механизм сертификации оборудования для кружков. Нами сделана первая попытка систематизировать область соревнований и конструкторов для них. Начав с робототехники и самого популярного формата – подготовки к инженерным соревнованиям, мы в дальнейшем будем расширять тематики и форматы. Президент России поручил создать в стране сеть технологических кружков по модели Кружкового движения НТИ. Данное исследование позволит в том числе оснастить наставников, руководителей кружков и представителей региональных систем образования прикладными инструментами для развития кружков робототехники», – сообщил президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

В 2021 году в рамках Года науки и технологий в России впервые пройдет Национальная технологическая олимпиада (НТО) – соревнование в формате национальных технологических игр для школьников по широкому спектру направлений – от искусственного интеллекта до геномного редактирования и космических технологий. НТО охватит все школы России и станет социальным лифтом для технологически ориентированной молодежи. Кроме традиционных профилей Олимпиады Кружкового движения НТИ, в НТО войдут новые технологические соревнования, разрабатываемые совместно с ведущими компаниями, а также междисциплинарные направления всероссийской олимпиады школьников, учреждаемые по поручению президента России.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука».

# Общество
По материалам: edu.ru

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