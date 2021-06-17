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"Либерализм неуместен": Познер призвал обязать всех россиян пройти вакцинацию от коронавируса

"Либерализм неуместен": Познер призвал обязать всех россиян пройти вакцинацию от коронавируса

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что всех россиян необходимо обязать пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости в Москве, считает он, стала следствием неуместно проявленного либерализма.

"Я бы обязывал людей вакцинироваться. Я считаю, что этот либерализм, который проявляется в данном случае, когда человек не хочет вакцинироваться, вот мы и получили, что сейчас имеем в Москве", — приводятся его слова на официальном сайте.

Познер добавил, что на месте власть имущих не стал бы дарить подарки тем, кто участвует в прививочной кампании.

Как сообщал Ruposters, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг.

5 декабря 2020 года в российской столице стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с инфекцией на сегодняшний день. Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Власти Москвы также объявили розыгрыш автомобилей среди тех, кто вакцинируется.

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По материалам: uposters.ru

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