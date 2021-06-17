Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards

Вадим Карасев

Несмотря на крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Москве, ухудшающуюся с каждым днем, светская жизнь в столице пока не замирает: кинопремьеры, фестивали, торжественные ужины и музыкальные премии — каждый вечер у звезд есть сразу несколько поводов выйти в люди. Вчера, например, местом встречи стала церемония вручения премии Family Awards, которую посетили Ани Лорак, Олеся Судзиловская, Анастасия Стоцкая и многие другие.

В центре внимания в этот вечер оказались Лиза Арзамасова, которая скоро впервые станет мамой (актриса ждет ребенка от Ильи Авербуха, за которого вышла замуж прошлой зимой), и Дарья Повереннова, которая вчера отмечала день рождения.





Лиза Арзамасова









Ани Лорак





Олеся Судзиловская

Премия Family Awards, как несложно догадаться из названия, посвящена семейным ценностям и чествует гармоничные союзы, однако среди парных номинаций встречались и сольные. Так, Ани Лорак стала "Супермамой", Анастасия Стоцкая — "Самой обаятельной и привлекательной мамой", а Лиза Арзамасова получила награду в категории "В ожидании чуда".

Ольга и Константин Андрикопулос забрали домой награду "Fashion пара", а олимпийские чемпионы Оксана Домнина и Роман Костомаров — "Спортивная семья".

Ведущими премии стали Светлана Зейналова и Антон Зорькин, а развлекали гостей музыкальными номерами Доминик Джокер, Брендон Стоун и Vlad Zotov.





Дарья Повереннова





Анастасия Стоцкая





Константин и Ольга Андрикопулос





Оксана Домнина и Роман Костомаров





Эвелина Бледанс





Светлана Зейналова





Анна Пескова с мужем Дмитрием





Анастасия Макеева и Алена Хмельницкая