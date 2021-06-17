Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards

Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards

Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards

Несмотря на крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Москве, ухудшающуюся с каждым днем, светская жизнь в столице пока не замирает: кинопремьеры, фестивали, торжественные ужины и музыкальные премии — каждый вечер у звезд есть сразу несколько поводов выйти в люди. Вчера, например, местом встречи стала церемония вручения премии Family Awards, которую посетили Ани Лорак, Олеся Судзиловская, Анастасия Стоцкая и многие другие.

В центре внимания в этот вечер оказались Лиза Арзамасова, которая скоро впервые станет мамой (актриса ждет ребенка от Ильи Авербуха, за которого вышла замуж прошлой зимой), и Дарья Повереннова, которая вчера отмечала день рождения.


Лиза Арзамасова



Ани Лорак


Олеся Судзиловская

Премия Family Awards, как несложно догадаться из названия, посвящена семейным ценностям и чествует гармоничные союзы, однако среди парных номинаций встречались и сольные. Так, Ани Лорак стала "Супермамой", Анастасия Стоцкая — "Самой обаятельной и привлекательной мамой", а Лиза Арзамасова получила награду в категории "В ожидании чуда".

Ольга и Константин Андрикопулос забрали домой награду "Fashion пара", а олимпийские чемпионы Оксана Домнина и Роман Костомаров — "Спортивная семья".

Ведущими премии стали Светлана Зейналова и Антон Зорькин, а развлекали гостей музыкальными номерами Доминик Джокер, Брендон Стоун и Vlad Zotov.


Дарья Повереннова


Анастасия Стоцкая


Константин и Ольга Андрикопулос


Оксана Домнина и Роман Костомаров


Эвелина Бледанс


Светлана Зейналова


Анна Пескова с мужем Дмитрием


Анастасия Макеева и Алена Хмельницкая
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards
Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии
BTS рассказали о преследовании
BTS рассказали о преследовании
В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ
В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ
В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания
В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания
В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч молодых деревьев
В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч
Лунный день сегодня 16 июня 2021 года
Лунный день сегодня 16 июня 2021 года
Михаил Барщевский: введенные в Москве меры по вакцинации защищают право граждан на жизнь и здоровье
Михаил Барщевский: введенные в Москве меры по вакцинации защищают
"У них конфетно-букетный период": инсайдеры рассказали, как развивается роман Ирины Шейк и Канье Уэста
"У них конфетно-букетный период": инсайдеры рассказали, как
Украина и Венгрия согласовали совместные проекты по популяризации туризма
Украина и Венгрия согласовали совместные проекты по популяризации
Пицца, поцелуи, романтика: Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают в Венеции
Пицца, поцелуи, романтика: Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают в
Институт Конфуция ВГСПУ провел День культуры Китая для учащихся гимназии № 3
Институт Конфуция ВГСПУ провел День культуры Китая для учащихся
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка

Топ на сегодня

"Яндекс" представит свои первые кредитные сервисы уже в следующем году
"Яндекс" представит свои первые кредитные сервисы уже в следующем году
Чонгук о том, почему больше не хочется общаться с АРМИ: «Ранит их предательство»
Чонгук о том, почему больше не хочется общаться с АРМИ: «Ранит их
Школьники вместе с экспертами СПбПУ создают марсоход
Школьники вместе с экспертами СПбПУ создают марсоход
Открыта регистрация на I Всероссийский Форум классных руководителей
Открыта регистрация на I Всероссийский Форум классных руководителей
В столице подвели итоги пробного этапа всероссийской олимпиады школьников
В столице подвели итоги пробного этапа всероссийской олимпиады

Еще по теме

Ани Лорак, Манижа, Олеся Судзиловская и другие на премии Вest Style Awards
Олеся Судзиловская рассказала, как отпраздновала свое 42-летие, а также как назвала своего второго ребенка
Олеся Судзиловская похвасталась идеальным прессом (фото)
21-летняя звезда "Папиных дочек" обескуражила смелым вырезом на спине (фото)