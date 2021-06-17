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Магия ключей: суеверия и обряды

Магия ключей: суеверия и обряды

С глубокой древности люди верили в то, что ключи — это не просто то, что помогает отворять замки. Ключам приписывались магические свойства, с ними было связано много магических обрядов и суеверий, о которых вы сейчас узнаете.


Существует большое количество плохих и хороших примет. Приметы, связанные с ключами, в большинстве случаев связаны с чем-то позитивным. Этот предмет в большинстве культур олицетворяет мудрость.

Приметы с ключами

Очень хорошо, если вы находите ключ или связку из ключей. В таком случае вы близки к пониманию своих целей. Вы нашли ключ к счастью. Это благоприятная примета, которая предвещает нечто очень хорошее.

Если вы нашли ключ, но он очень старый, это указывает на то, что в ближайшие дни вы можете увидеть пророческий сон, либо вы уже его увидели в день находки старинного ключа. Такое происходит сравнительно редко.

В восточной культуре нахождение старого и ржавого ключа — признак надвигающейся финансовой удачи. Можно ждать появления дополнительного постоянного или единичного случайного дохода.


Если вы потеряли ключ или связку ключей, это к неприятностям. Старайтесь внимательно следить за ключами, так как их потеря может негативно сказаться на удаче.

Если один из ваших ключей сломался, это к проблемам в отношениях. Будьте предельно внимательными к просьбам второй половинки, не ругайтесь и не конфликтуйте ближайшие пару дней.

Обряды с ключами

Многие видели мосты, увешанные замками. Молодожены таким образом скрепляют свои узы. Это древний обряд, после совершения которого принято обмениваться ключами. Говорят, что если это сделать, то в отношениях будет больше доверия, позитива, добра.

Есть простой обряд с привлечением счастья. Если вы купили земельный участок, то где-то на своей территории вы можете закопать ключ. Выройте ямку поглубже, возьмите ключ в руки и произнесите: «На счастье, на удачу. Не расстроюсь, не заплачу. Буду жить, как царь, как барин. Буду сам себе хозяин». То же самое можно сделать и при покупке квартиры. Просто закопайте ключик в землю в горшке с любым растением.

Создание талисмана удачи. В Полнолуние возьмите маленький ключик (будет лучше, если вы его нашли) и произнести заговор: «Фортуна будет всегда со мной, пока ты рядом. Пока ты со мной, не убоюсь зла и не потеряю цели». После этого нужно зарядить такой талисман, положив его на подоконник. Луна зарядит его и сделает мощным источником удачи. Повторная зарядка потребуется через полгода.


Если у вас бессонница или кошмары, положите ключ под подушку. Перед этим подержите его в воде и произнесите заговор: «Смой печали, смой беду. Сон и счастье скоро я найду». Повторяйте процедуру каждый день.

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По материалам: dailyhoro.ru

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