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Меган Маркл развязала войну с принцессой Беатрис: «Она украла имя моего ребенка!»

Скандальная слава своенравной супруги принца Гарри (Harry) Меган Маркл (Meghan Markle) продолжает расти, а все из-за того, что конфликтов с правящей династией на её счёту становится с каждым днём все больше и больше. Женщина не только указывала на постыдные ситуации, происходящие за стенами замка королевы Елизаветы II (Elizabeth II) и принца Филиппа (Philip), окончательно испортив их репутацию на мировом уровне своим неоднозначном интервью у Опры Уинфри (Oprah Winfrey), но и неоднократно ссорилась с принцессой Беатрис (Beatrice), внучкой королевы.

Как известно, Гарри и Меган решили назвать новорождённую малышку в честь матери и бабушки принца, дав ей двойное имя Лилибет-Диана (Lilibet-Diana). Не совсем понятно, почему пара наградила девочку детским прозвищем королевы, ведь с Елизаветой принца и его супругу связывают лишь склоки, ссоры и конфликты. Публика посчитала данный показной шаг лицемерием, а к обвинениям общественности присоединилась и принцесса Беатрис, которая заявила, что Меган украла имя у ее ребёнка.

Всё дело в том, что внучка Елизаветы сейчас в положении. Она находится в близких отношениях с бабушкой, безмерно любит её и уважает. Приближенный к королевской семье утверждает, что девушка сообщила всему королевскому двору о том, что назовёт свою малышку Лилибет, выказав уважение близкому члену семьи, но, по словам источника, Меган «украла» эту идею, которая, впрочем, для неё не имеет никакого смысла, ведь Маркл никогда не питала любви к королеве, а лишь делала все, чтобы возвысить себя на фоне правящей семьи.

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По материалам: popcake.tv

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