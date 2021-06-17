На поддержку семей с детьми от трёх до семи лет выделят ещё 55 млрд рублей

Лидия Мартынова

Тема: Выплаты и пособия

14:17 Автор: Виктория Карташева

Источник: Правительство России

Правительство России выделит ещё более 55 миллиардов рублей для поддержки малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трёх до семи лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей, дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», — сообщил Мишустин.

Он отметил, что Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил сделать такую поддержку ещё более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления пособия. Теперь размер выплаты может составить половину, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребёнка в зависимости от ситуации в семье.

Правила взыскания алиментов могут изменить

«Это позволит поддержать семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию», — сказал глава Правительства.

Указ, согласно которому размер выплаты на детей от трёх до семи лет стал более гибким, Владимир Путин подписал в марте этого года. Деньги могут получить семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, в среднем по России это около 11 тысяч рублей на человека. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума для детей (в среднем — около 5,5 тысячи рублей).

Согласно указу, если размер среднедушевого дохода семьи даже с учётом выплаты на ребенка всё равно не дотягивает до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей. То есть на ребенка семья получит не около 5,5 тысячи, а около 8,5. Если и при выплате в 75 процентов доход семьи окажется меньше прожиточного минимума, то её поднимут до 100 процентов — то есть до полноценного размера регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране он составляет чуть больше 11,5 тысячи рублей.

#дети #выплаты

17