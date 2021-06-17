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Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества

Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества

Защититься от зла и неприятностей можно с помощью сил природы, и наши предки пользовались защитными свойствами растений для налаживания жизни. Избавиться от одиночества, оградить себя от негативного влияния со стороны недоброжелателей помогут обереги из трав.


Каждое растение обладает своими силами, которые можно использовать себе во благо. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют узнать о том, как именно делать обереги из трав, чтобы силы природы встали на страже благополучия и личного счастья.

Оберег из трав от одиночества

Создать оберег для привлечения любви и избавления от одиночества можно благодаря высушенным травам. Их собирают в полотняный мешочек и носят с собой или же вешают у входной двери. Для этого необходимы:


цветы ромашки;
цветы календулы;
листья яблони;
душица;
мята.

Ингредиенты складывают в мешочек, приговаривая: «Любовь привлекаю, от одиночества не страдаю. Травы любовь привлекут, от тоски уберегут».


Оберег от сглаза

Создать сильный оберег от сглаза помогут травы, которые можно посадить возле дома или же высушить и поместить в мешочек. Их действие помогает оградиться от нежелательного внимания и уберечься от негативного воздействия. Для этих целей собирают:


полынь;
зверобой;
базилик;
вербу.

Все растения высушивают в тени, а после заговаривают: «От сглаза защищаюсь, с неприятностями прощаюсь. Кто мне зла пожелает, тот сам его познает».

Травяной оберег от порчи

Защититься от негативного воздействия поможет венок, сплетенный из следующих трав:


зверобой;
тысячелистник;
чабрец;
крапива.

Такой венок вешают у входной двери или на калитку, чтобы никто не смог причинить вреда дому и живущим в нем. Венок можно использовать и в ритуале на очищение от порчи, надев его на голову.

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По материалам: dailyhoro.ru

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