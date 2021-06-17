Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова и другие на открытии фестиваля уличного кино

Вадим Карасев

Вчера в кинотеатре "Иллюзион" состоялось открытие фестиваля уличного кино. Его гостями стали Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова, Светлана Камынина и другие звезды.

Варвара Шмыкова появилась на публике в компании своего предполагаемого бойфренда Даниила Радлова, с которым ей приписывают роман. Они держались за руки, тем самым в очередной раз подогрев слухи о своей романтической связи. А вот Оксана Акиньшина, которая, по слухам, встречается с Данилой Козловским, на киновечер приехала одна.

Фестиваль уличного кино — это ежегодный показ короткометражных фильмов, который проходит под открытым небом и проводится с 2014 года. В этом году его представляет онлайн-кинотеатр KION. Для конкурсной программы были отобраны девять работ, в которых снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Варвара Шмыкова и другие звезды отечественного кино.

Первые показы фильмов для широкой публики состоятся 19 и 20 июня и пройдут в Зеленом театре на ВДНХ. После этого фестиваль отправится в путешествие по России и покажет фильмы более чем в 1 000 населенных пунктах.

После завершения конкурса все фильмы — участники фестиваля можно будет посмотреть на видеосервисе KION.





Варвара ШмыковаВарвара Шмыкова и Даниил РадловОксана АкиньшинаСветлана КамынинаИлья БачуринЯна ГладкихМария Янычева и Григорий Верник





Алена БабенкоЮлия БереттаАнна Котова-Дерябина