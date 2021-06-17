Онищенко призвал наказывать блогеров-антипрививочников за дезинформацию

Вадим Карасев

Власти должны ввести наказание для блогеров с большой аудиторией, активно выступающих против вакцинации. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Говорит Москвы" высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он убежден, что блогеры, ведущие подобного рода деятельность, преследуют лишь одну цель - нарастить аудиторию.

Я пока вижу только каких-то полусумасшедших блогеров, которые заведомо выдают ложь, преследуя одну цель: количество подписчиков. С ними надо разбираться, и права такие есть.



Онищенко считает, что такие люди должны понести ответственность за дезинформацию, которую они несут в массы.

Государство говорит, что есть вакцина, ее зарегистрировали, она безопасна и эффективна. А там [блогеры] говорят, что у вас (у привитых — прим.) рога вырастут, вы станете бездетным. Это ложь, прямая, дискредитирующая ложь. Если государство, используя свое конституционное право, защищает человека, а ему в это время впаривают абсолютную безосновательную ложь, это требует ответа. За это надо отвечать.

В то же время парламентарий поддержал политику поощрения граждан за участие в программе вакцинации. В частности, так мотивируют горожан столичные власти.

"Любая форма морального, финансового, материального поощрения пригодна, но все-таки надо убеждать. Прививка является средством защиты человека, который имеет риск здоровья. Мы должны объяснить человеку, что ты привился, ты себя спасешь от достаточно серьезной болезни, которая заберет у тебя большую часть твоего нынешнего здоровья, и, следовательно, несколько лет жизни, потому что осложнения, реабилитация протекают тяжело", - пояснил Онищенко.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с инфекцией на сегодняшний день. Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Власти Москвы также объявили розыгрыш автомобилей среди тех, кто вакцинируется.

