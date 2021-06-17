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Отец погибшей Наи Риверы прокомментировал слухи о романе ее сестры с бывшим мужем Наи Райаном Дорси

Отец погибшей Наи Риверы прокомментировал слухи о романе ее сестры с бывшим мужем Наи Райаном Дорси

После смерти звезды сериала "Хор" Наи Риверы, которая погибла в прошлом году во время прогулки на лодке по озеру с сыном Джози, ее младшая сестра Никайла переехала к бывшему мужу Наи Райану Дорси, чтобы помочь ему в воспитании сына. Паре сразу стали приписывать романтические отношения, однако 27-летняя Никайла заявляла, что главное для нее — это ее семья и друзья, а как все это выглядит со стороны, для нее значения не имеет. 37-летний Дорси, в свою очередь, отмечал, что это пятилетний Джози попросил свою тетю переехать к ним, и поблагодарил сестру Наи за то, что она многим пожертвовала ради племянника.


Ная Ривера и Райан Дорси с сыном Джози

Отец Наи и Никайлы Джордж Ривера заявил в интервью изданию ET, что его не беспокоят слухи о романе Никайлы и Райана, потому что он знает, что они делают все возможное для благополучия его внука.

Я привык к папарацци. Я привык слышать людские мнения. И если вы собираетесь сидеть и позволять мнениям других людей влиять на любые ваши решения, я не знаю, хватит ли у вас внутренней силы, чтобы поступать правильно. Так что это меня совсем не беспокоило, потому что мы знали, что поступаем правильно,

— сказал он.


Райан Дорси с сыном Джози

Джордж также похвалил Райана за то, что он в этой ситуации проявил себя замечательным отцом.

Я всегда уважал Райана. Я всегда знал, что он стойкий парень. Но сейчас я горжусь им больше, чем когда-либо еще,— сказал Джордж.

Он также тепло высказался о Никайле, отметив, что она продолжает заботиться о своем племяннике.

Никайла — удивительный человек, она очень любит свою сестру, они были очень близки,

— добавил он.


Никайла и Ная Ривера

Напомним, что прошлым летом Ная Ривера отправилась вместе с сыном на прогулку по озеру Пиру в штате Калифорния. Она взяла напрокат лодку. Когда они решили искупаться, она, предположительно, не справилась с сильным течением и утонула. Сына она спасла, посадив его в лодку. Актрисе было 33 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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