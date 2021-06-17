"Пели нацистские песни в день рождения Гитлера": Германия выводит взвод солдат из Литвы

Лидия Мартынова

В Литве разгорелся скандал из-за действий немецких солдат из миссии НАТО. Они пели песни в день рождения Адольфа Гитлера, а также совершали экстремистские действия и сексуальное насилие. Об этом сообщает DW.C 16 июня Бундесвер выводит целый мотопехотный взвод и начинает расследование против своих военных. Деяния, как сообщают в Минобороны Германии, подрывают репутацию немецкой армии и будут наказаны со всей строгостью.Солдат подозревают в грубых нарушениях во время вечеринки, которая была еще 30 апреля. Она проходила в районе города Рукла. Военные много выпили, а праздновали настолько шумно, что гостиничный персонал вызвал немецкую военную полицию. Согласно материалам дела, один из солдат попытался вставить пенис в рот спящему товарищу, другой снимал происходящее на видео.В другом случае солдаты подозреваются в исполнении нацистских и антисемитских песен в день рождения Гитлера 20 апреля. О нарушении в части умолчали, а главные подозреваемые давили на сослуживцев, чтобы они молчали. Позднее также выявили факт пропажи 569 патронов со склада части.Если все факты подтвердятся, то военных, которых обвиняют, уволят без предупреждения.