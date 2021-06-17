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Правила взыскания алиментов могут изменить

Правила взыскания алиментов могут изменить

01:17  Автор: Александра Чигринская


Законопроект: № 1183583-7



Частичную неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей хотят приравнять к полному уклонению от обязанностей. Законопроект, предложенный Правительством, включён в проект примерной программы работы Госдумы в период осенней сессии 2021 года.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 5.351 КоАП, которая, по мнению авторов законопроекта, дает неоднозначную квалификацию действий должников. Как показывает статистика, приведенная в пояснительной записке, чаще всего лица, выплатившие даже малую долю от всей возложенной суммы, не могут быть привлечены к ответственности.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают считать нарушением не только полное, но и частичное уклонение россиян от выплаты алиментов.


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«По данным территориальных органов ФССП России, — сказано в пояснительной записке, — около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов, что свидетельствует о том, что факт привлечения к административной ответственности по статье 5.351 КоАП является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению установленных требований».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#дети #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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