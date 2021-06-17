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Проклова раскрыла новые подробности домогательств Табакова

Несколько месяцев назад Елена Проклова на всю страну призналась, что подверглась сексуальному насилию. Это произошло, когда ей было 12 лет. Тогда известный режиссер отправился с ней в лес, зажимал ее и делал непристойные предложения. Мужчина раздел Проклову и заставлять трогать его член.

Несмотря на печальный рассказ, многие осудили Елену за откровенность. Общественность не понимает, зачем нужно было рассказывать об этом спустя 50 лет и порочить имя покойника. И Проклова решила ответить на это заявление. Елена считает, что в современном обществе не принято говорить о таких вещах и даже некуда пойти.

«Я расскажу, а он ответит: она врет. И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи«, – отметила Елена Проклова

Актриса призналась, что все это время чувствовала вину. Кроме того, Проклова была влюблена и очарована своим насильником.

«Я оправдывала извращенца«, – заявила Елена Проклова.

Случившееся стало для нее травмой на всю жизнь. Она никогда не забудет, как взрослый мужчина хотел от ребенка непристойности

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По материалам: popcake.tv

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