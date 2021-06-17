Проклова раскрыла новые подробности домогательств Табакова

Анастасия Иванова

Несколько месяцев назад Елена Проклова на всю страну призналась, что подверглась сексуальному насилию. Это произошло, когда ей было 12 лет. Тогда известный режиссер отправился с ней в лес, зажимал ее и делал непристойные предложения. Мужчина раздел Проклову и заставлять трогать его член.

Несмотря на печальный рассказ, многие осудили Елену за откровенность. Общественность не понимает, зачем нужно было рассказывать об этом спустя 50 лет и порочить имя покойника. И Проклова решила ответить на это заявление. Елена считает, что в современном обществе не принято говорить о таких вещах и даже некуда пойти.

«Я расскажу, а он ответит: она врет. И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи«, – отметила Елена Проклова

Актриса призналась, что все это время чувствовала вину. Кроме того, Проклова была влюблена и очарована своим насильником.

«Я оправдывала извращенца«, – заявила Елена Проклова.

Случившееся стало для нее травмой на всю жизнь. Она никогда не забудет, как взрослый мужчина хотел от ребенка непристойности

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