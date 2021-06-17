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Простые способы обеспечить себе отличное настроение на целый день

Простые способы обеспечить себе отличное настроение на целый день

Утро — самое важное время дня, ведь как день начнешь, так его и проведешь. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как сделать любое утро удачным и способным подарить вам яркие эмоции и позитив в течение дня.


Ранее мы знакомили вас с простым утренним ритуалом на хорошее настроение и повышенную работоспособность. Если вы дополните его советами из этой статьи, положительный эффект будет еще более заметным.

Занимайтесь любимыми делами

Психологи советуют в первую очередь начинать день с чего-то интересного. Если вам нравится шить, шейте. Если нравится бегать — бегайте. Главное, чтобы утром вас наполняли приятные эмоции.

Когда это происходит, вы заряжаетесь позитивом на весь день. Вспомните себя, когда вы встаете рано, быстро собираетесь в спешке, что-то забываете, думаете о трудностях, которые можете встретить на своем пути. В таком случае день с самого утра идет насмарку. Не занимайтесь по утрам тем, что вас бесит или расстраивает. Попробуйте проводить утро без социальных сетей и телевизора.

Для того, чтобы это осуществить, нужно вставать раньше обычного. Чтобы подстроиться под новый ритм, необходимо будет соблюдать режим дня, что также положительно повлияет на ваше самочувствие.


Слушайте приятную музыку

У каждого человека есть музыка, которая бодрит или настраивает на позитив, успокаивает нервы. Слушайте такую музыку по утрам. Она будет мощным магнитом удачи, потому что настроит вас на оптимистичную волну.

Улыбайтесь

Есть один простой утренний ритуал, который советуют проводить психологи и эксперты в области биоэнергетики. Просто подойдите к зеркалу, посмотрите на свое отражение, а потом скажите себе: «У тебя все получится». Это может быть какая-то другая мотивационная фраза или аффирмация. При этом важно искренне улыбнуться себе и поверить в свои слова.

Делайте самомассаж

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о самых эффективных техниках самомассажа. Они будут очень полезны для правильного начала дня. Если вас что-то гложет, это отойдет на второй план. Также подобные техники помогают в открытии чакр.


Совершайте добрые поступки

Добрый поступок лучше любого личного дела. Если вы имеете возможность сделать утром чью-то жизнь хотя бы немного лучше, нужно этой возможностью воспользоваться. Помогите близкому человеку подготовиться к рабочему дню, сделайте завтрак, поухаживайте за второй половинкой. У каждого человека есть множество возможностей принести кому-то добро. Секрет в том, что добро возвращается, причем мгновенно. Это и делает нас счастливыми, ведь мы понимаем, что превратили чье-то утро в прекрасное время.

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По материалам: dailyhoro.ru

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