Птицы США гибнут от неизвестной болезни

Вадим Карасев

С конца мая на территории округа Колумбия, штатов Виргиния, Мэриленд и Западная Виргиния от неизвестной болезни гибнут молодые птицы.

Погибшие птицы принадлежат только к двум видам: голубая сойка (Cyanocitta cristata) и обыкновенный гракл (Quiscalus quiscula). Другие виды болезнь не затрагивает. При исследовании у некоторых погибших птиц обнаружены опухшие глазные яблоки. Также у зараженных особей нарушается координация движений, что указывает на глазные нарушения. Орнитологи попросили жителей Вашингтона и других городов временно отказаться от птичьих кормушек и поилок, чтобы не способствовать распространению инфекции.

Ветеринар Меган Кирхгесснер (Megan Kirchgessner) из Департамента ресурсов дикой природы штата Виргиния сообщила, что зарегистрировано как минимум 325 сообщений о больных или умирающих птицах. Лаборатории штатов и федеральные исследовательские центры в настоящее время изучают останки птиц, чтобы установить причину их гибели.

Хотя нет никаких указаний на то, что болезнь соек и граклов передается людям или другим животным, жителей призывают избегать контакта с птицами и обращаться в местное агентство по охране дикой природы, если они сталкиваются с больными или мертвыми птицами. В заявлении говорится, что, если контакт с птицей необходим, следует надевать резиновые перчатки и паковать мертвых птиц в герметичные пластиковые пакеты.