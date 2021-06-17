Режиссёр «Индианы Джонса 5» поругался с критиками фильма в сети

Анастасия Иванова

Режиссёр пятой части «Индианы Джонса» Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari») поругался с критиками фильма в сети, посоветовав им сперва дождаться релиза.Формальной причиной конфликта стал пост автора подкаста Salty Nerd, в котором Мэттью Кадиш заявил, что «всем тем, кто думает, что фильм может быть хорошим, стоит обратить внимание на несколько фактов».Среди последних оказалось:отсутствие Стивена Спилберга в режиссёрском креслеучастие в производстве Кейтлин Кеннедивозраст Харрисона Форда (78 лет)сценарий Джона Кэздана (автору не понравился «Хан Соло»).Это заметил Мэнголд, посоветовав автору «и дальше критиковать фильмы на первой неделе производства из своего подвала». И постановщик даже не видел сценарий Кэздана, поскольку когда пришёл на проект, начал работу над сюжетом с нуля. А упомянутых выше людей он назвал «невероятно талантливыми».Между Мэнголдом и Кадишем завязалась перепалка в Twitter, в процессе которой режиссёр саркастично отозвался о студии записи последнего (позже извинившись). Многие участники сети возмутились из-за жёсткого тона постановщика, который работает на огромную корпорацию, предложив «проигнорировать вопрос».В ответ Мэнголд заметил, что он не собирается молчать, когда оскорбляют его друзей и сообщают неверную информацию в сети. В результате режиссёра начали критиковать ещё больше, обвиняя в различных грехах и демонстрируя опасения, что грядущий фильм может оказаться «на уровне ужасного четвёртого» и пятая часть вообще не нужна.В частности, по последнему вопросу один из пользователей заметил, что «иногда нужно отпускать образ легенды и принять реальность происходящего». Но Мэнголд намекнул, что подобные темы как раз и могут появиться в самом фильме, который пока никто не видел.В целом, режиссёр посоветовал фанатам не спешить в своих суждениях и не делать выводов на основе фотографий папарацци плохого качества: "Предположите, просто предположите, что я вас не подведу. Я очень люблю фильмы старого Голливуда. Дайте мне время доделать картину. И судите уже потом, хорошо?".