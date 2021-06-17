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Режиссёр «Индианы Джонса 5» поругался с критиками фильма в сети

Режиссёр «Индианы Джонса 5» поругался с критиками фильма в сети
Режиссёр пятой части «Индианы Джонса» Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari») поругался с критиками фильма в сети, посоветовав им сперва дождаться релиза.
Формальной причиной конфликта стал пост автора подкаста Salty Nerd, в котором Мэттью Кадиш заявил, что «всем тем, кто думает, что фильм может быть хорошим, стоит обратить внимание на несколько фактов».

Среди последних оказалось:
отсутствие Стивена Спилберга в режиссёрском кресле

участие в производстве Кейтлин Кеннеди
возраст Харрисона Форда (78 лет)

сценарий Джона Кэздана (автору не понравился «Хан Соло»).
Это заметил Мэнголд, посоветовав автору «и дальше критиковать фильмы на первой неделе производства из своего подвала». И постановщик даже не видел сценарий Кэздана, поскольку когда пришёл на проект, начал работу над сюжетом с нуля. А упомянутых выше людей он назвал «невероятно талантливыми».
Между Мэнголдом и Кадишем завязалась перепалка в Twitter, в процессе которой режиссёр саркастично отозвался о студии записи последнего (позже извинившись). Многие участники сети возмутились из-за жёсткого тона постановщика, который работает на огромную корпорацию, предложив «проигнорировать вопрос».
В ответ Мэнголд заметил, что он не собирается молчать, когда оскорбляют его друзей и сообщают неверную информацию в сети. В результате режиссёра начали критиковать ещё больше, обвиняя в различных грехах и демонстрируя опасения, что грядущий фильм может оказаться «на уровне ужасного четвёртого» и пятая часть вообще не нужна.
В частности, по последнему вопросу один из пользователей заметил, что «иногда нужно отпускать образ легенды и принять реальность происходящего». Но Мэнголд намекнул, что подобные темы как раз и могут появиться в самом фильме, который пока никто не видел.
В целом, режиссёр посоветовал фанатам не спешить в своих суждениях и не делать выводов на основе фотографий папарацци плохого качества: "Предположите, просто предположите, что я вас не подведу. Я очень люблю фильмы старого Голливуда. Дайте мне время доделать картину. И судите уже потом, хорошо?".
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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