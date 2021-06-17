Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Сахалин стал четвертым регионом, объявившим об обязательной вакцинации

Сахалин стал четвертым регионом, объявившим об обязательной вакцинации

Сахалин стал четвертым регионом, объявившим об обязательной вакцинации

08:09  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Работники сферы услуг, образования и здравоохранения, Сахалинской области должны обязательно привиться от COVID-19. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, сообщает РИА Новости.

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», — сказала она.

Так, курс обязательной вакцинации должны пройти занятые в сферах:  образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудники МФЦ, общественного транспорта, детских досуговых центров, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, музеев и библиотек.

Юрист объяснила, законна ли обязательная вакцинация москвичей


Сахалин стал четвертым регионом России, который ввел обязательную вакцинацию от COVID-19. Ранее  о таком решении заявили власти Кемеровской области. В сообщении правительства региона отмечалось, что во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников. Граждане, имеющие противопоказания к прививке, не прививаются.

16 июня главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова приняла постановление о обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Работодателям предписано обеспечить вакцинацию от COVID-19 не менее 60% от общей численности своих сотрудников. 


Читайте также:

• В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан • В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 для предприятий • Власти Москвы назвали штрафы за невыполнение требования о вакцинации

Аналогичное решение приняли столичные власти. Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, до 15 июля в организациях, подпадающих под действие указа, должно быть привито первым компонентом вакцины не менее 60 процентов сотрудников.


#вакцинация #здоровье


20
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Семик 17 июня 2021 года
Семик 17 июня 2021 года
Депутат от "Слуги народа" инсценировал собственное похищение из-за проблем с налоговой
Депутат от "Слуги народа" инсценировал собственное похищение из-за
Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова и другие на открытии фестиваля уличного кино
Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова и другие на открытии фестиваля
«Артек» празднует свое 96-летие
«Артек» празднует свое 96-летие
В хабаровских центрах «IT-куб» и технопарках «Кванториум» стартовал набор школьников на новый учебный год
В хабаровских центрах «IT-куб» и технопарках «Кванториум» стартовал
"Корчился от боли на асфальте": экс-солиста "Лесоповала" вырубили хозяева гостиницы в Сочи
"Корчился от боли на асфальте": экс-солиста "Лесоповала" вырубили
Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества
Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества
Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards
Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии
BTS рассказали о преследовании
BTS рассказали о преследовании
В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ
В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ
В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания
В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания
В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч молодых деревьев
В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч

Топ на сегодня

Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных лагерях
Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных
Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке
Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала прощальное письмо
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала
В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей Просвещения
В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей

Еще по теме

Парламент Сербии принял поправки к закону об обязательной вакцинации
Онищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации
В Кремле прокомментировали идею обязательной вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса будет добровольна или обязательна?