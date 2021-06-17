Сахалин стал четвертым регионом, объявившим об обязательной вакцинации

Алексей Вольцев

08:09 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Работники сферы услуг, образования и здравоохранения, Сахалинской области должны обязательно привиться от COVID-19. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, сообщает РИА Новости.

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», — сказала она.

Так, курс обязательной вакцинации должны пройти занятые в сферах: образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудники МФЦ, общественного транспорта, детских досуговых центров, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, музеев и библиотек.

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Сахалин стал четвертым регионом России, который ввел обязательную вакцинацию от COVID-19. Ранее о таком решении заявили власти Кемеровской области. В сообщении правительства региона отмечалось, что во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников. Граждане, имеющие противопоказания к прививке, не прививаются.

16 июня главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова приняла постановление о обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Работодателям предписано обеспечить вакцинацию от COVID-19 не менее 60% от общей численности своих сотрудников.





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Аналогичное решение приняли столичные власти. Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, до 15 июля в организациях, подпадающих под действие указа, должно быть привито первым компонентом вакцины не менее 60 процентов сотрудников.

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