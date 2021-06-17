Сборная России поддержала Бузову: «Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Оля»

Лидия Мартынова

На днях известная телеведущая Ольга Бузова в эфире телеканала «Матч ТВ», где устроила истерику, поддержала наших спортсменов на «Евро 2020». Несмотря на проигрыш с Бельгией, Бузова призвала футболистов сборной России идти вперед, «собраться и ничего не бояться».

«Жизнь одна — кайфуйте! И никогда ничего не бойтесь. Рвите! Идите вперед, идите в атаку. Ребята, соберитесь, просто соберитесь», — заявила телеведущая.

И, кажется, главный тренер команды Станислав Черчесов во время установки перед матчем с Финляндией включил выступление теледивы. Ведь в прошедшем матче наши спортсмены одержали победу. И пока одни пытаются унизить Олю, другие её поддерживают. Футболисты поблагодарили Ольгу в Twitter.

«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга«, — обратилась сборная России к Бузовой.

К слову, сама Ольга не присутствовала на трибунах, но поддерживала футболистов на расстоянии. Напомним, ранее в эфире «Матч ТВ» состоялся скандал. Дмитрий Губерниев довел до истерики Ольгу Бузову. Комментатор поинтересовался, перестала ли она пить коньяк по утрам. После этого на Губерниева обрушился хейт. Тогда он принял решение публично извиниться перед артисткой.

Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией. — Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2021

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