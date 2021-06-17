Щекастый подросток! АРМИ рассказал, как выглядит Шуга в реальной жизни

Лидия Мартынова

Поклонник группы BTS Далтон (Dalton), побывавший на концерте бэнда, поделился впечатлениями об ивенте, на котором мечтал побывать несколько лет и рассказал о том, как выглядит его биас Шуга (Suga) в реальной жизни. Он признался, что его ожидания сильно отличались от увиденного. Первое, что бросилось слушателю в глаза – это бледная кожа исполнителя. Так случилось, что парень как раз таки стоял рядом со сценой с левого края, где располагался его любимый артист.

По словам Далтона, у Юнги полные щеки. Он настолько бледный, что под светом софитов он выглядит даже болезненным, но стоит помнить, что в азиатской культуре светлая кожа является писком моды и говорит лишь об аристократичности человека. «Маленький, худой и на его фоне другие члены группы выглядят невероятно загорелыми. Зато у него превосходная кожа. После часа выступления у каждого начал течь макияж, но только не у Юнги», — пишет фанат АРМИ в своем блоге.

Далтон отметил невероятное дружелюбие сингера и очень крутое взаимодействие с аудиторией. По словам зрителя, Шуга выглядел агрессивным, напористым во время чтения рэпа, часто делал паузы, чтобы дать АРМИ возможность подпевать, а также был одним из тех людей, которые полностью отдаются любимому делу.

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