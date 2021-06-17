Семик 17 июня 2021 года

Вадим Карасев

Семик — один из древнейших праздников, отмечать который начали еще до прихода на Русь православной религии. В этот день соблюдают обычаи наших предков, чтобы обрести счастье и привлечь в жизнь благополучие.

Семик не имеет фиксированной даты, его отмечают на седьмой четверг после Светлой Пасхи. В 2021 году этот праздник отметят 17 июня, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, что же символизирует Семик, и какие обычаи принято соблюдать для обретения счастья.

Традиции праздничного дня

Семик — праздник лета и наступления долгожданного тепла. Своеобразный рубеж между весной и летом отмечали широко, призывая силы природы окончательно пробудиться. Главной традицией этого дня по сей день остаются ритуалы, связанные с урожаем. Даже в современном мире садоводы и огородники могут воспользоваться мудростью прежних поколений, чтобы вырастить отменный урожай.

Еще одной прекрасной традицией считается украшение жилища для того, чтобы его не покинуло благополучие и процветание. В качестве украшений используют растения и полевые цветы, а также березовые ветки.

Во время празднования Семика собираются деревнями, чтобы встретить рассвет, поклониться первым солнечным лучам и попросить плодородия. По традиции Небеса просят о защите и покровительстве, чтобы прожить год безоблачно и приумножить свои богатства.

С появлением христианства Семик стал неотъемлемой частью празднования Троицы и родительской Троицкой субботы, и в этот день принято поминать усопших, возносить молитвы высшим силам, чтобы души умерших попали в Царствие Небесное.

В день праздника можно посетить кладбище, чтобы прибраться на могилках близких, посадить на них цветы и зажечь свечи. Священнослужители напоминают о том, что помин не стоит оставлять на погостах — лучше раздать угощения прохожим или оставить съестные припасы в церкви при кладбище.