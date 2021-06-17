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Шик 1990-х: экс-"ангел" Victoria's Secret Миранда Керр в кроп-топе Versace на вечеринке

Шик 1990-х: экс-"ангел" Victoria's Secret Миранда Керр в кроп-топе Versace на вечеринке

38-летняя модель Миранда Керр прославилась в нулевые, но к миру моды 1990-х она тоже явно неравнодушна. У себя в инстаграме австралийская дива опубликовала новые фото с вечеринки в Лос-Анджелесе, темой которой как раз были 1990-е. На кадрах Керр позирует в наряде Versace: кроп-топе с культовым принтом Barocco и узкой кожаной юбке с ремнем.


Миранда Керр

Культовый статус бренд получил как раз в 1990-х, когда наряды Джанни Версаче представляли на подиуме супермодели, а его платья становились настоящим событием на светских мероприятиях — вспомним появление Элизабет Херли в платье с булавками.

Компанию на вечеринке Керр составили и некоторые ее звездные коллеги: так, среди гостей была замечена и Жасмин Тукс.


Жасмин Тукс и Миранда Керр

Стоит отметить, что бывшая супруга актера Орландо Блума сейчас ведет довольно непубличный образ жизни и уже давно не появлялась на светских мероприятиях, предпочитая посвящать время семье и развитию своего собственного косметического бренда Kora Organics. Напомним, что сейчас Миранда замужем за миллиардером Эваном Шпигелем. Вместе они воспитывают двух общих сыновей. У Миранды также есть сын Флинн от Блума.

На подиум Versace Миранда не выходила, но несколько раз выбирала платья итальянского бренда для выхода в свет или позировала в них на фотосессиях для модных журналов. Одна из съемок вышла совсем недавно в июньском номере Vogue Hong Kong.

 


 


 


Ну а наибольшую популярность Керр, конечно, принесло участие в показах Victoria's Secret. Миранда стала первой австралийкой, сотрудничающей с брендом, и долгое время была "ангелом" Victoria's Secret.


Сегодня стало известно, что бельевой бренд кардинально пересмотрел свою маркетинговую стратегию и полностью отказался от этого понятия. Теперь представлять бренд будут не только модели, но и женщины из разных сфер, в том числе актрисы, спортсменки, активистки.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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