«Сириус» повысит профессиональное мастерство финалистов и победителей конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Анастасия Иванова

Финалисты и победители конкурса «Учитель будущего. Студенты» могут стать кураторами одной из программ в образовательном центре «Сириус». Подать заявку на соискание должности они могут на сайте центра.

«Конкурс – это не только шанс проявить себя и одержать победу, это возможность войти в профессиональное педагогическое сообщество. Стать кураторами в образовательном центре «Сириус» – это прекрасный шанс закрепить те знания и навыки, которые конкурсанты получили в ходе участия в проекте», – отметил руководитель конкурса «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Он направлен на развитие и поддержку перспективных студентов, которые учатся по педагогическим и иным программам высшего образования.

Продемонстрировать свои навыки и умения могли не только студенты педагогических вузов, но и обучающиеся по другим специальностям, которые планируют связать свою карьеру с педагогикой.