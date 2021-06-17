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Снова глумится! Губерниев предложил Бузовой записать совместный клип

Дмитрий Губерниев решил продолжить серию ни для кого не смешных шуток и пошел против целой толпы российских звезд, заступившихся за Ольгу Бузову после инцидента в эфире спортивной программы «Матч ТВ». Он предпочел не извиняться перед обиженной знаменитостью (если не считать, конечно, его саркастичной просьбы в Telegram канале «не обижаться») и, напротив, попытался поглумиться над девушкой еще раз, почему-то, изъявив желание записать клип вместе с Ольгой на трек «Вечером на лавочке» группы «Сектор Газа».

По какой причине выбор пал именно на эту композицию? Не совсем понятно… впрочем, как и юмор Дмитрия в целом… Но Дмитрий уверен, что именно эта песня смогла бы «расцвести доселе невиданными красками». «Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области. Мы поем», — мечтательно отзывается спортивный комментатор о своей идее.

Напомним, несколько дней назад Губерниев публично оскорбил Бузову и довел ее до истерики провокационными вопросами и язвительными шутками о бесталанной актрисе, которая слишком увлеклась алкоголем. Ольга отказалась принимать «извинения» мужчины, отметив, что такие выходки он позволяет себе уже много лет. Но, кажется, Дмитрий не огорчен из-за отказа в примирении.

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По материалам: popcake.tv

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