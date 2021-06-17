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Тайна «Великого потускнения» Бетельгейзе раскрыта

Тайна «Великого потускнения» Бетельгейзе раскрыта

Когда Бетельгейзе, яркая звезда в созвездии Ориона, в конце 2019 — начале 2020 года вдруг значительно потускнела, астрономическое сообщество было озадачено. Сейчас группа исследователей опубликовала новые изображения поверхности этой звезды, полученные Очень Большим телескопом Европейской Южной обсерватории (ESO VLT), которые ясно показывают, как происходили эти изменения блеска, и свидетельствуют, что звезда была частично скрыта облаком пыли. Об исследовании сообщает пресс-релиз ESO.

Заметное даже невооруженным глазом падение блеска Бетельгейзе в конце 2019 года заставило Мигеля Монтарже (Miguel Montargès) и его группу направить телескоп ESO VLT на эту звезду. Группа получила прямые снимки поверхности Бетельгейзе при помощи высококонтрастного спектрополяриметра для исследования экзопланет SPHERE, смонтированного на ESO VLT. Для мониторинга звезды на протяжении периода потускнения использовался приемник GRAVITY Очень Большого Телескопа-Интерферометра ESO (VLTI).

Полученное ими в декабре 2019 года изображение, при сравнении с более ранним снимком, сделанным в январе того же года, подтвердило, что поверхность звезды стала значительно темнее, особенно в южной части, хотя причина этого потускнения была неясна. Группа продолжала наблюдения за звездой на всем протяжении «Великого потускнения». Новые снимки были получены в январе и марте 2020 года. К апрелю 2020 года звезда вернулась к своей обычной яркости.

«Мы впервые наблюдали изменение вида звезды в реальном времени на протяжении нескольких недель, — говорит Монтарже, сотрудник Парижской обсерватории (Франция) и Католического университета в Лёвене. — Публикуемые изображения — уникальное свидетельство изменений яркости поверхности Бетельгейзе». Результаты выполненного группой исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают, что таинственное потускнение звезды было вызвано пылевой завесой, закрывшей ее поверхность, а это, в свою очередь, было обусловлено понижением температуры поверхности Бетельгейзе.

Поверхность Бетельгейзе постоянно меняется: внутри звезды надуваются, движутся и опадают гигантские газовые пузыри. Астрономы заключили, что за некоторое время до наступления «Великого потускнения» звезда выбросила такой пузырь, который стал от нее удаляться. Вскоре после этого его температура настолько понизилась, что газ сконденсировался в пылевые частицы. «Мы непосредственно наблюдали образование космической пыли», — говорит Монтарже. Из его наблюдений следует, что этот процесс может происходить очень быстро и вблизи поверхности звезды.

В сети звучали и альтернативные предположения, что спад блеска Бетельгейзе может предвещать скорую гибель звезды в результате взрыва сверхновой. В нашей Галактике вспышки сверхновых не наблюдались с XVII века, поэтому нынешние астрономы не могут точно сказать, как должна вести себя звезда в преддверии такого события. Новое исследование, однако, подтверждает, что «Великое потускнение» Бетельгейзе не говорит о ее скором конце.

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По материалам: polit.ru

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