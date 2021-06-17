Тэхен издевается над участниками BTS, пока они на диете

Влада Некрасова

Практически каждый из нас знает, как сложно бывает соблюдать диету. Особенно, если у тебя есть друг, который ест и не толстеет!

У участников южнокорейской к-поп группы BTS довольно строгий контракт, которому айдолы должны следовать. В случае невыполнения требований музыканты обязаны выплатить крупный штраф. В контракте прописано, что BTS должны следить за своей внешностью, здоровьем и телом. Именно поэтому практически все участники соблюдают диету. Однако Ви (V) удается избежать этой участи. Ведь айдол никогда не набирает в весе, сколько бы он ни съел. Что нельзя сказать о других участниках. Им довольно сложно соблюдать диету из-за Ви!

В одной из трансляций BTS рассказали, как Ви захотел съесть шоколадный хлеб прямо на глазах у участников, которые сидели на диете.

«Это был вечер. Тэхен сказал, что срочно хочет шоколадный хлеб и побежал за ним в магазин. Потом он специально сел перед ребятами и аппетитно его ел», – вспоминают айдолы.

И это далеко не единственный случай. Когда Чонгук (Jungkook) сидел на диете, все участники пошли в мясной ресторан. Там Тэхен с ухмылкой попросил Чонгука взять мясо и накормить его.

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