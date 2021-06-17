Турция может создать военную базу в Азербайджане

Вадим Карасев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил появления в Азербайджане турецкой военной базы в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения, передает NTV.

Во время визита в Баку турецкий лидер отметил, что тема создания базы сейчас обсуждается — в частности, она будет поднята на встрече российского и азербайджанского президентов.

Сейчас главное — обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему.

Шушинская декларация была подписана лидерами Турции и Азербайджана 15 июня. В документе указано, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства и "продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".