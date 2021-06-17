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Турция может создать военную базу в Азербайджане

Турция может создать военную базу в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил появления в Азербайджане турецкой военной базы в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения, передает NTV.

Во время визита в Баку турецкий лидер отметил, что тема создания базы сейчас обсуждается — в частности, она будет поднята на встрече российского и азербайджанского президентов.

Сейчас главное — обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему.

Шушинская декларация была подписана лидерами Турции и Азербайджана 15 июня. В документе указано, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства и "продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".

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По материалам: uposters.ru

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