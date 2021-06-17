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«У Губерниева длинный писюн!»: Максим Виторган унизил комментатора после его скандала с Ольгой Бузовой

Несколько дней назад произошел крупный скандал, в центре которого оказалась Ольга Бузова. Дело в том, что Дмитрий Губерниев в эфире программы «Матч ТВ», на которую пригласили телеведущую, спросил у Ольги, пьет ли она коньяк по утрам.

Ольга на это расплакалась и устроила истерику, так как подумала, что Губерниев намекает на проблемы с алкоголем у Ольги. Бузову стали защищать многие звезды, в том числе высказался Максим Виторган.

«Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами», – заявил Максим.

Напомним, на стороне Ольги оказались многие звезды. Например, Яна Рудковская заявила, что позвонила Губерниеву и лично сообщила о том, что он не прав в случившемся. Кстати, сам Дмитрий продолжает иронизировать по поводу того, что произошло. Кажется, просить прощения у Ольги он не планирует.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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