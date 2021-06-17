"У меня отношения уже не один год!": Кристина Асмус рассекретила новый роман

Вадим Карасев

В конце октября прошлого года стало известно, что Кристина Асмус наконец смогла официально оформить развод с Гариком Харламовым. Актриса неожиданно призналась на своей странице в инстаграме, что уже не один год состоит в других отношениях.

Недавно звезда сериалов "Содержанки" и "Чики" Сергей Гилев опубликовал в своем блоге неоднозначный снимок, на котором он страстно обнимает Кристину Асмус, положив ей свою ладонь на пикантное место. После этого пару заподозрили в романе, однако актриса опровергла слухи.



"Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке! Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам! Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы", — написала звезда.

При этом Кристина Асмус раскрыла, что у нее все же есть возлюбленный. "Да, у меня есть отношения, и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку!" — заключила артистка.

Заявление удивило поклонников звезды, обративших внимание, что с Гариком Харламовым она развелась ближе к концу прошлого года. Пользователи Сети стали делиться своими догадками, кто же является новым избранником знаменитости.

"Отношения больше года? А развод же был только в прошлом году!", "Сейчас начнут еще гадать. Я думаю, это Батрутдинов!", "Только не говори, что у тебя роман с работой! Мы не поверим!", "Умеешь ты заинтриговать, как ни крути! Кто же этот счастливчик?", "Уже не терпится увидеть этого таинственного поклонника! Он из мира шоу-бизнеса?" — цитирует пользователей Cosmopolitan.

Месяц назад Кристине Асмус исполнилось 33 года. Актрису удивили подарки, которые она получила от друзей.

"На день рождения мне подарили фаллоимитатор, плетку, свечи в форме обнаженного женского и мужского тела, пластинку Мадонны "Эротика" и смазку. И, чтоб вы понимали, это все подарили разные люди. Я просто много лет думала, что у меня образ милой скучной мамочки-Варечки, а тут вон оно че. Друзья, что бы я без вас делала! Спасибо за вашу заботу!! Буду устраивать вечеринки почаще. Новый вишлист я уже нафантазировала. Пока вечеринки по классике, потом ждите приглашение на кинки-пати", — написала звезда в инстаграме.

Недавно скандальная актриса впервые после развода с Гариком Харламовым высказалась о своей интимной жизни.

"Секс присутствует в моей жизни", — заявила звезда. Кристина Асмус не стала вдаваться в подробности пикантной темы.



Как писал ранее NEWSTES, ранее Гарик Харламов перестал скрывать роман c "копией Асмус", которая моложе его на 12 лет.