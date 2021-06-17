Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких температур - ученые

Анастасия Иванова

Украина вследствие климатических изменений переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.Украина занимает 9-е место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами."К сожалению, имеем печальную статистику. Распаханность земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов. 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии. До 20 млн га охвачены пылевыми бурями", - говорится в сообщении.Как заявляют в Министерстве защиты окружающей среды, по свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подчеркнул, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года. Создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием."Наше государство присоединилось к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель. Такая работа проводится в рамках внедрения Целей устойчивого развития и Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием. Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, необходимо воплощать меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почве", - акцентировал Абрамовский.