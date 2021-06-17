Украина опубликовала заявку на матч с Северной Македонией
Сегодня, 12:20 Алексей Вольцев
Национальная сборная Украины представила список игроков, который смогут принять участие в поединке групповой стадии чемпионата Европы против Северной Македонии. Встреча состоится сегодня днем.
Ростер команды Андрея Шевченко выглядит следующим образом:
Вратари: Бущан, Пятов, Трубин;
Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик;
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков;
Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.
Добавим, что матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени.
По материалам: gogetnews.info