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Украина опубликовала заявку на матч с Северной Македонией

Украина опубликовала заявку на матч с Северной Македонией
Национальная сборная Украины представила список игроков, который смогут принять участие в поединке групповой стадии чемпионата Европы против Северной Македонии. Встреча состоится сегодня днем.

Ростер команды Андрея Шевченко выглядит следующим образом:

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин;

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик;

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков;

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.
Добавим, что матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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