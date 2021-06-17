В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч молодых деревьев

Алексей Вольцев

В Алтайском крае в рамках международной акции «Сад памяти» в 31 лесничестве региона силами 1434 лесоводов и добровольцев на площади 235 га высадили 612 тысяч молодых деревьев, сообщает Управление лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

В период с мая по июнь в муниципальных образованиях региона памятные посадки деревьев были организованы в 60 районах. На 81 участке площадью 50 га высажено около 80 тысяч саженцев. Центральное мероприятие «Сад памяти» состоялось 6 мая в г. Бийске.

Завершающее мероприятие акции состоялось на территории Тогульского лесничества. Организаторы и участники акции – сотрудники Тогульского филиала КАУ «Алтайлес» и Тогульского лесничества – высадили 26 800 саженцев ели на площади 13,4 га.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Среди задач акции – воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения, экологическое просвещение, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и другими государствами.

Участниками «Сада памяти» стали уже сотни тысяч человек из России и других стран. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места ее проведения можно на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.