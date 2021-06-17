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В Думу внесли проект о создании и регулировании деятельности Центра обработки данных

В Думу внесли проект о создании и регулировании деятельности Центра обработки данных

19:32  Автор: Тамила Аскерова


Законопроект:



Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о создании и регулировании деятельности Центра обработки данных (ЦОД), необходимого для управления сетью связи общего пользования в чрезвычайных ситуациях с 1 марта 2022 года. 

Документом в закон «О связи» вводятся новые термины — «центр обработки данных», «оператор центра обработки данных» и «технологическая мощность центра обработки данных». Кабмин обеспечит доступ к информации в ЦОД для других органов власти с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Правительственный законопроект предусматривает закрепление за ЦОД статуса инфраструктурного объекта, используемого для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и хранение данных. Оператор ЦОД будет оказывать услуги по размещению указанного оборудования. Проект устанавливает обязанности операторов ЦОД, вводит перечень информации, которую они должны предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области связи.


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В дальнейшем операторы ЦОД, которые сейчас вынужденно являются операторами связи, смогут отказаться от лицензий на оказание услуг связи и получить собственный код внешнеэкономической деятельности, введение которого планируется после вступления законопроекта в силу.

С ноября 2020 года Минцифры владеет полномочиями на управление сетью связи общего пользования в чрезвычайных ситуациях. Для этого используется, в том числе, информация об инфраструктуре связи, которую операторы связи предоставляют по запросу раз в год. При этом какие-то данные нужно обновлять чаще. Существующий режим актуализации данных с помощью запросов не позволяет своевременно обрабатывать информацию, поступающую от операторов связи в основном на бумажном носителе.

Проектом предлагается автоматизировать предоставление информации операторами связи в электронном виде без рассылки запросов. Операторов связи обяжут по запросу Минцифры предоставлять в электронном виде информацию о технологических возможностях, состоянии сетей связи и средств связи, а также об условиях оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика, о применяемых тарифах, базе расчёта обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания.

В апреле кабмин внёс в Госдуму законопроект, обязывающий операторов связи хранить переданные пользователями через интернет сообщения и файлы в течение трёх лет и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


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По материалам: pnp.ru

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