В хабаровских центрах «IT-куб» и технопарках «Кванториум» стартовал набор школьников на новый учебный год

Влада Некрасова

В хабаровских центрах цифрового образования «IT-куб» и технопарках «Кванториум» Минпросвещения России стартовал набор школьников на следующий учебный год, здесь их обучат языкам программирования, работе с квадрокоптерами и основам космонавтики, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Занятия организуют в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В центры «IT-куб» могут попасть дети в возрасте от 5 до 17 лет. Для этого им нужно иметь активированные сертификаты дополнительного образования. Для обучения доступно множество направлений, среди которых «Основы программирования», «Кибергигиена и большие данные», «Искусственный интеллект», «Программирование роботов», «Разработка VR/AR-приложений». Запись продлится до конца августа.

Также открыт набор в детские технопарки «Кванториум» Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. На базе двух этих учреждений бесплатно будут заниматься школьники от 5 до 18 лет. Ребята смогут освоить основы автомоделирования, методы работы с квадрокоптерами, с современными средствами лазерной технологии, языки программирования, физико-математические основы космонавтики.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.