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В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания

В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания

В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Подать заявление столичные абитуриенты смогут с 20 июня на портале mos.ru. Для этого необходимо после авторизации на портале в разделе «Услуги» выбрать подраздел «Запись в колледж» и заполнить необходимые поля. Услуга для большинства абитуриентов будет доступна до 25 августа, а для ребят, поступающих на специальности, требующие определенных творческих способностей, спортивных и (или) психологических качеств, – до 15 августа.

В настоящее время колледжи, подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы, предлагают обучение по таким востребованным на рынке труда направлениям, как «Техника и технологии наземного транспорта», «Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», «Авиационно-космическое машиностроение», «Промышленное оборудование и системы связи», «Техносферная безопасность и юриспруденция», «Сервис и легкая промышленность», «Организация обслуживания в общественном питании» и другие.

# Общество
По материалам: edu.ru

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