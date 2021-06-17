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В Орловской области в 2021 году выделят более 121 млн рублей на закупку цифрового оборудования в школы

В Орловской области в 2021 году выделят более 121 млн рублей на закупку цифрового оборудования в школы

В Орловской области в 2021 году выделят более 121 миллиона рублей на закупку цифрового оборудования в образовательные организации региона, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Средства выделены в рамках регионального проекта  «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

«В 2021 году в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды примут участие 64 образовательные организации. На закупку оборудования в 2021 году из федерального бюджета выделено 121,5 миллиона рублей. В настоящее время заключены контракты на 115 миллионов рублей, что составляет 95% от общего объема средств», – отметила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.  

В пресс-службе уточнили, что в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году на базе Дворца пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина будет создан центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России. Объем финансирования на мероприятие составляет 11,7 миллиона рублей. Заключены договоры на поставку робототехнических конструкторов, моноблочных устройств, манипуляторов и иного оборудования на общую сумму 5 миллионов рублей, что составляет 43% от общего объема финансирования.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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