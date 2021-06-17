В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ

Влада Некрасова

В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ, сообщает РИАМО со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.

Из них шесть образовательных организаций в Королеве, Рузе, Озерах, Балашихе и Можайске уже ввели в эксплуатацию. Также планируют построить школы в Серпухове, Наро-Фоминске, Клину, Ликино-Дулеве и Электрогорске.

Всего в Подмосковье сейчас строится около 100 школ.