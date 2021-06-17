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В России появится единый измеритель интернет-аудитории

В России появится единый измеритель интернет-аудитории

Тема: Пленарное заседание Госдумы 17 июня 2021 года


12:48  Автор: Дмитрий Гончарук


Законопроект:



Единую организацию, которая будет измерять отечественную аудиторию интернет-ресурсов, определит Роскомнадзор. Такой закон Госдума приняла в третьем чтении 17 июня.

В законодательстве закрепляется проведение измерения аудитории телеканалов, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и иных информационных ресурсов с помощью специально уполномоченной Роскомнадзором организации. Выбрать такую организацию ведомство должно до 1 октября 2021 года.

Порядок выбора, методику измерения аудитории и порядок взаимодействия измерителя с их владельцами федеральная служба установит самостоятельно, при этом выбрано может быть только российское юридическое лицо с долей иностранного участия в капитале не более 20 процентов.

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Владельцы подлежащих исследованию информационных ресурсов будут обязаны обеспечить возможность проведения исследований объёма аудитории, в том числе продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации посредством установки программы для исследования объёма аудитории, либо самостоятельно передавая ей нужные данные.

Исследованию размера аудитории подлежат сайты, информационные системы и программы, используемые для распространения продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации на русском языке и других языках народов России. Их реестр сформирует Роскомнадзор, а порядок его создания и ведения определит Правительство. Также оно утвердит перечень данных, которые интернет-ресурсы должны будут передавать в уполномоченную организацию, и порядок их передачи.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


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По материалам: pnp.ru

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