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В Саранске в августе пройдет всероссийская конференция по контролю за школьным питанием

В Саранске в августе пройдет всероссийская конференция по контролю за школьным питанием

В Саранске в августе пройдет всероссийская конференция по контролю за  организацией школьного питания, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службой врио главы Республики Мордовия Артема Здунова.

«В Саранске в конце августа мы будем проводить всероссийскую конференцию по родительскому контролю за организацией школьного питания», – сказал Артем Здунов.

Он отметил, что на конференции предполагается выработать методики контроля школьного питания для всех регионов.

«До 1 сентября они должны быть готовы», – добавил Артем Здунов.

Он также уточнил, что сейчас необходимо организовать работу с родителями. По мнению Артема Здунова, первый год организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов показал, что ключевая задача – обеспечить безопасность и качество поставляемой продукции.

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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