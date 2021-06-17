В Украине завершилось формирование правовой базы для запуска рынка земли

Анастасия Иванова

Правительство фактически завершило формирование нормативно-правовой базы для запуска рынка земли с 1 июля.Так министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко прокомментировал утверждение 16 июня Кабмином Порядка проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка с/х назначения требованиям в соответствии со ст. 130 Земельного кодекса Украины.«Без этого постановления было бы невозможно полноценно с 1 июля запустить работу рынка земли. Теперь Правительство фактически завершил формирование базовой нормативно-правовой базы для этого», - отметил министр.Упомянутый Порядок содержит четкую последовательность действий нотариуса при проверке получателей земельных участков сельхозназначения.Такая проверка, в частности, включает: установление личности приобретателя; конечного бенефициарного владельца юридического лица; проверку применения санкций; проверку отнесения приобретателя к перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; определение общей площади земельных участков сельхозназначения, находящихся в собственности приобретателя.Для этого будут использовать данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.Проверку будет осуществлять орган, на который возложен государственный контроль за использованием и охраной земель.Лещенко напомнил, что, помимо основного закона, который введет оборот земель сельскохозяйственного назначения, в пакет ключевых входят 5 законов:по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений;о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы;о национальной инфраструктуре геопространственных данных;относительно планирования использования земель;относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельхозпродукции.В то же время, ожидается принятие Верховной Радой еще двух законопроектов, которые уже приняты парламентом в первом чтении.Так, проект закона №3205-2 предусматривает создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве для доступа малых и средних производителей к финансированию.В свою очередь, проект закона относительно права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая) (№3012-2) содержит механизм приватизации земель государственных сельхозпредприятий, учреждений и организаций.