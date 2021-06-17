В Волгограде в «Кванториуме» на Приволжской детской железной дороге начались «Инженерные каникулы»

Анастасия Иванова

В Волгограде в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России на Приволжской детской железной дороге начались «Инженерные каникулы», они продлятся до конца августа, сообщает сетевое издание «Городские вести».

В это время учащиеся дорабатывают проекты, разработанные в течение учебного года, а также посещают ознакомительные занятия по различным программам.

Особое внимание во время каникул уделят подготовке к Всероссийскому конкурсу детских инженерных команд «Кванториада-2021». Свои работы на конкурс планируют представить три команды в направлениях «Автономная лаборатория», «Патруль» и «Мониторинг ледохода».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.