Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Волгограде в «Кванториуме» на Приволжской детской железной дороге начались «Инженерные каникулы»

В Волгограде в «Кванториуме» на Приволжской детской железной дороге начались «Инженерные каникулы»

В Волгограде в «Кванториуме» на Приволжской детской железной дороге начались «Инженерные каникулы»

В Волгограде в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России на Приволжской детской железной дороге начались «Инженерные каникулы», они продлятся до конца августа, сообщает сетевое издание «Городские вести».

В это время учащиеся дорабатывают проекты, разработанные в течение учебного года, а также посещают ознакомительные занятия по различным программам.

Особое внимание во время каникул уделят подготовке к Всероссийскому конкурсу детских инженерных команд «Кванториада-2021». Свои работы на конкурс планируют представить три команды в направлениях «Автономная лаборатория», «Патруль» и «Мониторинг ледохода».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Птицы США гибнут от неизвестной болезни
Птицы США гибнут от неизвестной болезни
Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких температур - ученые
Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких
Кружковое движение НТИ и Университет Иннополис представили итоги исследования оборудования для кружков робототехники
Кружковое движение НТИ и Университет Иннополис представили итоги
В Орловской области в 2021 году выделят более 121 млн рублей на закупку цифрового оборудования в школы
В Орловской области в 2021 году выделят более 121 млн рублей на
В Волгограде в «Кванториуме» на Приволжской детской железной дороге начались «Инженерные каникулы»
В Волгограде в «Кванториуме» на Приволжской детской железной дороге
Бьюти-новинки лета, которые нельзя пропустить!
Бьюти-новинки лета, которые нельзя пропустить!
Звезда сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли рассказала о принятии своего тела
Звезда сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли рассказала о
Онищенко призвал наказывать блогеров-антипрививочников за дезинформацию
Онищенко призвал наказывать блогеров-антипрививочников за
Если вы испытываете эти 12 симптомов, значит, вы духовно пробуждаетесь
Если вы испытываете эти 12 симптомов, значит, вы духовно пробуждаетесь
"У меня отношения уже не один год!": Кристина Асмус рассекретила новый роман
"У меня отношения уже не один год!": Кристина Асмус рассекретила
Во Владимирской области высадили более 220 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
Во Владимирской области высадили более 220 тысяч деревьев в рамках
Тайна «Великого потускнения» Бетельгейзе раскрыта
Тайна «Великого потускнения» Бетельгейзе раскрыта

Топ на сегодня

"У них конфетно-букетный период": инсайдеры рассказали, как развивается роман Ирины Шейк и Канье Уэста
"У них конфетно-букетный период": инсайдеры рассказали, как
Михаил Барщевский: введенные в Москве меры по вакцинации защищают право граждан на жизнь и здоровье
Михаил Барщевский: введенные в Москве меры по вакцинации защищают
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка
Китай готовится отправить первый экипаж на новую орбитальную станцию
Китай готовится отправить первый экипаж на новую орбитальную станцию
BTS рассказали о преследовании
BTS рассказали о преследовании

Еще по теме

Дагестанский «Кванториум» организует инженерные онлайн-каникулы
Во Владивостоке регистрация на «Инженерные каникулы» в «Кванториуме» продлится до 31 июля
В нижегородском «Кванториуме» прошел квест для юных избирателей
В Обнинске до 15 ноября откроют детский технопарк «Кванториум»