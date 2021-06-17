Владимир Соловьев разнес Бузову после конфликта с Губерниевым: «Она должна на коленях вымаливать прощение»

Алексей Вольцев

Тот самый телеведущий Владимир Соловьев, при котором некогда произошел масштабный конфликт Ксении Собчак и Жириновского, не встал на сторону жертвы едких слов Владимира Вольфовича тогда и не посчитал нужным заступиться за Бузову сейчас, когда на нее словесно напал Губерниев и опозорил, намекнув на алкоголизм девушки. Несмотря на то, что Соловьёв пожалел звезду (ведь, по его словам, зависимость от спиртного – это больная тема для певицы), его саркастичное сочувствие выглядело искусственным и лишь напоминало череду еще больших унижений и оскорблений.

Как оказалось, именно Ольга виновата во всей «мерзости и гадости», которая появилась в «Доме-2». Соловьева, по-видимому, вовсе не смущает, что Бузова участвовала в проекте далеко не одна и вовсе не писала сценарии к происходящим событиям… Ведущий, беспричинно вмешавшись в конфликт, который совершенно его не касается, решил указать Оле, сколько раз она должна извиниться перед публикой, чтобы та простила её… (интересно, за что?!). И, согласно репликам защитника Губерниева, звезде стоит молить о прощении по количеству своих лет.

«У Бузовой какая-то мания величия. Она считает, что все у нее должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение», — говорит он. «Ахахаха товарищ, а вы сами вообще простите кто? Откуда нарисовались?», «Как я «люблю» смотреть, как люди, о которых напрочь забыли, пытаются поднять себе рейтинг опуская женщин и пытаясь вставить 5 копеек когда их мнение вообще никому не интересно», «А откуда у этих двух столько гонора? губерниев и соловьев», — с издевкой прокомментировали пламенную речь Владимира в сети.

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