Во Владимирской области высадили более 220 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Анастасия Иванова

Во Владимирской области высадили более 220 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти», сообщает Администрация Владимирской области.

Всего в акции приняли участие 1,5 тысячи человек.

Самые масштабные лесопосадки проведены в Судогодском, Камешковском, Ковровском и Суздальском районах. Центральное мероприятие акции прошло неподалеку от Судогды с участием вице-губернатора Романа Годунина, «Волонтеров Победы», студентов Муромцевского лесотехнического техникума. На площади 1 га посажен хвойный «Сад памяти» из пяти тысяч маленьких сосенок.

Активное участие в акции приняли выпускники школ региона. Также акцию поддержали участники мотоклуба «Ночные волки», которые выбрали для посадок Суздальский район.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Среди задач акции – воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения, экологическое просвещение, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и другими государствами.

Участниками «Сада памяти» стали уже сотни тысяч человек из России и других стран. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места ее проведения можно на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.