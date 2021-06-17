Звезда сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли рассказала о принятии своего тела

Вадим Карасев

41-летняя звезда сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли поделилась в инстаграме серией селфи, снабдив фото своими откровениями о принятии собственного тела. Она написала:

Мое тело — это не тренд.





Эванджелин Лилли

Номинантка на премии "Сатурн" и "Золотой глобус" сейчас готовится к роли в сиквеле фильма "Человек-муравей и Оса". В процессе оттачивания своей спортивной формы Эванджелин часто привлекает внимание поклонников, публикуя фото и видео своих тренировок. Будучи частой героиней съемок для глянцевых журналов, она демонстрирует свои успехи в занятиях спортом. При этом кинозвезда не забывает упоминать о том, что важно принимать себя такой, какая ты есть.





В недавнем послании к поклонникам канадская актриса поделилась успехами:

Недавно у меня был день, когда я действительно почувствовала себя и свое тело по-новому. В тот день спросонья, без макияжа, липкая на гавайской жаре, я почувствовала связь с собой, своей силой и своей красотой. Почувствовала себя непримиримой, взрослой и независимой.





Эванджелин продолжила сообщение в бодипозитивном ключе:

Я прекрасна. Ты прекрасна. Что бы ни говорили современные тенденции — тощая и хрупкая, стройная и элегантная, жесткая и дерзкая, пышная и чувственная, нежная и сексуальная, вечно молодая, — ни одна из них не диктует мне, какой быть. Мое спортивное, сильное тело всегда было моим другом, моим спутником, моим слугой, моей королевой и моим гидом... и я чту его.





Фотографии звезда сериала "Остаться в живых" дополнила откровенным видео то ли с танцем, то ли с упражнениями по спортивной растяжке.

Я сделала несколько статичных снимков, пока песня не увлекла меня в движение — мой любимый способ растянуть, укрепить, почувствовать и выразить!

— дополнила она видео. Эванджелин уточнила, что она вдохновилась постом Джорджи Кларк, на которую она подписана. Та также ранее опубликовала фото с подписью "Мое тело — не тренд". В своем посте блогер и подруга Эванджелин упомянула о том, как медиа навязывают нам стандарты красоты.





Эванджелин Лилли в сериале "Остаться в живых"

Являясь матерью двоих детей, актриса не понаслышке знает об изменениях фигуры во время беременности и после родов и о том, как общество давит на женщин, принуждая поскорее вернуться в свою обычную форму.





Эванджелин Лилли в сериале "Остаться в живых"

Эванджелин отметила, что надеется, что ее послание поможет поклонникам "почувствовать свою собственную красоту", несмотря на постоянное давление со стороны общества. И, судя по отклику фанатов в комментариях, ее сообщение определенно вызвало поддержку.





Эванджелин Лилли