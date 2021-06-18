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18 июня пройдут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

18 июня пройдут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Аттестационную кампанию 2021 года продолжают ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

На участие в ЕГЭ по биологии заявилось около 149 тысяч человек, из них более 127 тысяч – выпускники текущего года.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Время на ее выполнение в 2021 году увеличено на 25 минут – до 3 часов 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии получат не позднее 5 июля.

ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную (раздел «Говорение»), которые проводятся в разные дни. 18 июня участники ЕГЭ сдают письменную часть экзаменационной работы, а устная пройдет 21 и 22 июня. Устная часть сдается по желанию.

Участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.
На участие в ЕГЭ по английскому языку зарегистрировалось почти 102 тысячи человек, из них выпускников текущего года – более 90 тысяч. Немецкий язык планируют сдавать 1406 участников, французский – 907 человек, китайский – 209 человек, испанский – 171 человек.

Письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку – 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную – 20 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по иностранным языкам узнают не позднее 7 июля.

Для организации ЕГЭ 18 июня планируется задействовать 4224 пункта проведения экзаменов, из них 499 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях, 185 – на дому, 9 – в медицинских учреждениях, 1 –  при специальном учреждении закрытого типа. Все аудитории оснащены системами видеонаблюдения.

При организации ЕГЭ буду соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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