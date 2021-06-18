"Активно работаем над этим вопросом": 73-летний Шуфутинский хочет стать папой

Вадим Карасев

Михаил Шуфутинский в конце 2020 года узаконил отношения с танцовщицей своего балета Светланой Уразовой. 73-летний певец теперь готовится к желанному пополнению в семье, сообщает "Собеседник".

После ухода из жизни в 2015 году жены Шуфутинского Маргариты, с которой он прожил почти 40 лет, певец обрел счастье с девушкой, которая моложе его аж на 30 лет.

В настоящее время певец мечтает, чтобы Светлана Уразова подарила ему наследника, при этом он не собирается обращаться за помощью к суррогатной матери - 73-летний артист хочет все сделать исключительно естественным путем.

"Конечно, мы хотим детей. А кто не хочет? Все хотят! Мы активно работаем над этим вопросом", - рассказал музыкант.

Светлана Уразова сопровождает Михаила Шуфутинского на гастролях и не позволяет артисту расслабляться.

Я стараюсь держать себя в форме и хочу еще похудеть. Светлана меня поддерживает, помогает. У меня свой спортзал, бассейн. Я плаваю каждый день. Надо просто не лениться: вставать пораньше и работать над собой

Михаил Шуфутинский недавно заразился коронавирусом, довольно тяжело переболев данным недугом. "У меня было значительное поражение легких. Но ничего, выдержали. Я заразился на одном из мероприятий. Там был весь шоубизнес, и многие потом заболели. Во время болезни я похудел на шесть килограммов. К тому же у меня возникли осложнения после ковида. Я немножко прихрамываю до сих пор. Но уже почти пришел в себя", - отмечает артист.



Как писал NEWSTES, ранее Шуфутинский рассказал об истории хита "Третье сентября".