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Анджелина Джоли заявила, что трое ее детей хотели дать показания против своего отца Брэда Питта

Анджелина Джоли заявила, что трое ее детей хотели дать показания против своего отца Брэда Питта

Борьбу 46-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта за опеку над детьми уж точно никак нельзя было назвать простой — судебные разбирательства между бывшими супругами продолжались несколько лет. Однако, как теперь выяснилось, эта битва могла быть еще сложнее.

В декабре прошлого года адвокаты Анджелины Джоли подали документ, в котором утверждалось, что трое из шести детей пары хотели дать показания против своего отца в суде.

Дети, об опеке над которыми идет речь, достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит. Суд непременно повлияет на них эмоционально. Трое детей попросили дать показания. Заставлять кого-либо из детей терпеть то, что может быть бесполезным и пустым процессом, совершенно неоправданно. Это жестоко,

— говорится в документе.


Анджелина Джоли с детьми

Документ был подан в то же время, когда Джоли пыталась отстранить судью Джона Удеркирка от дела из-за его предполагаемых связей с юридической командой Питта. Адвокаты актрисы утверждали, что дети даже не должны были давать показания, потому что судья должен был быть отстранен от ведения процесса. Тем не менее добиться своего Джоли не удалось — Удеркирк остался на своем месте и недавно вынес предварительное решение по делу, разделив опеку между бывшими супругами поровну.

Адвокаты актрисы при этом утверждали, что он не дал Джоли возможности представить дополнительные документы, которые, по ее мнению, имели отношение к делу и включали показания детей.


Кто именно из детей хотел дать показания против Питта, не сообщается. Но, скорее всего, речь идет о старших (приемных) детях пары: 19-летнем Мэддоксе, 17-летнем Паксе и 16-летней Захаре. Старший сын пары, который уже несколько лет находится со своим отцом в ссоре, как сообщалось ранее, давал показания против своего отца в марте.

Следующее слушание назначено на 9 июля, и актриса сделает все возможное, чтобы судебное решение было пересмотрено. Как говорят инсайдеры, она хочет доказать, что была совершена явная юридическая ошибка.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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