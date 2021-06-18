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Борис Корчевников вспомнил, как отец умер на его руках

Борис Корчевников с детства не общался с отцом, а его имя узнал лишь в подростковом возрасте. Мать не рассказывала о родителе телеведущего и уходила от вопросов сына о нем. Однако сын и отец все-таки смогли наладить контакт, но мужчина держал дистанцию с Борисом. Только перед смертью отец попросил прощения у Корчевникова.

Папа Бориса скончался, когда ему было 33 года. Несмотря на обиду, которая все-таки присутствовала в Борисе, он был рядом, когда мужчина уходил из этого мира. «Мой папа – властный, сильный человек, руководитель большого коллектива много лет не решался проявить себя. Ходил смотрел на меня издали лет десять, наверное. Бог его знает, что у мужчин, которые когда-то отказались от своих детей, на сердце и на душе. Но, когда папа умирал, я был рядом, понимая, что иначе он не сможет уйти с миром. Ему нужно и мое прощение, и моя рука. Не знаю, что это. Хотя он для меня тоже чужой человек», – заявил Корчевников.

Напомним, в последнее время Борис в рамках своей программы «Судьба человека» часто делится подробностями личной жизни. Например, он рассказывает не только про папу, но еще и про отсутствие у него жены. По словам Бориса, ему не везет с женщинами.

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По материалам: popcake.tv

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